Búzios ultrapassou o Rio de Janeiro e registrou as diárias mais caras para os turistas estrangeiros

A cidade de Búzios, na Região dos Lagos fluminense, aparece em primeiro lugar no ranking das cidades brasileiras mais caras para o turista estrangeiro se hospedar. De acordo com pesquisa da Hoteis.com, o preço médio por noite de hospedagem no município foi de R$ 456 em 2017. O Rio aparece em segundo lugar e, no ano passado, o valor médio da diária paga pelo turista que vem de outros países foi de R$ 412, enquanto em 2016 o valor era de R$ 526, o que representa queda de 21%.

No ranking das cidades que mais pesam no bolso dos turistas no quesito hospedagem, o terceiro lugar é ocupado por São Paulo, com R$ 376 cobrados por noite, seguido por Florianópolis, que cobrou em média R$ 367 pela diária, e em Foz do Iguaçu, onde o turista pagou em média R$ 319. De acordo com o levantamento, Belo Horizonte registrou o melhor custo-benefício em 2017 e Campinas registrou a maior queda nos preços, com redução de 12% em relação a 2016.

Já os viajantes brasileiros, em viagens pelo País, conseguiram bom custo-benefício, com média de R$ 300 por noite em 18 destinos nacionais. Porto de Galinhas, em Pernambuco, Ipojuca, no mesmo Estado, e Gramado, no Rio Grande do Sul, foram os destinos nacionais com as diárias mais caras. Em média, os valores pagos pelos brasileiros nestes destinos foram de R$ 546, R$ 533 e R$ 407, respectivamente.

Já os três destinos mais em conta foram Belo Horizonte, Curitiba e Aracaju. Nestas cidades, os valores médios cobrados por diária foram de R$ 164, R$ 180 e R$ 182, respectivamente. Segundo a pesquisa, em comparação a 2016, os brasileiros pagaram 3% a mais por acomodação.

Semana Santa

Uma pesquisa realizada pela plataforma Booking.com revelou que 7 em 10 brasileiros planejam usar férias e feriados para viajar mais em 2018 em relação ao ano passado. Para um terço das pessoas, visitar destinos próximos ao longo de dois ou três feriados menores é melhor do que fazer uma viagem mais longa. Por isso, passado o carnaval, chegou a hora de planejar a viagem da Semana Santa.

O gerente de comunicação da Booking.com para o Brasil e América Latina, Luiz Cegato, revela que Búzios, São Paulo, Petrópolis e Paraty foram os destinos mais procurados por moradores do Estado do Rio em 2017.

“De acordo com a pesquisa, que levantou as tendências de viagem para 2018, 67% dos viajantes brasileiros têm ambiciosos planos de viagem e a grande maioria destes (91%) irá focar em conhecer pelo menos alguns de seus destinos dos sonhos esse ano, numa busca cada vez maior por experiências em vez de bens materiais.”

No Peixe Urbano, a procura por viagens na Semana Santa está concentrada, principalmente, em pacotes:

“É o primeiro feriado nacional após o carnaval, e logo em seguida virão mais dois (Tiradentes e Dia do Trabalho). Quando todos são prolongados, a demanda se divide mais. Este ano, como Tiradentes cairá num sábado, a procura por viagens para a Semana Santa deverá ser maior do que no ano passado — explica Daniel Calixto, gerente de turismo do Peixe Urbano.”

Um levantamento do Peixe Urbano mostrou que, geralmente, o gasto médio com viagens nos feriados costuma ser entre R$ 1 mil e R$ 2 mil para passeios de carro e entre R$ 2 mil e R$ 3 mil nos pacotes com aéreo. Segundo o gerente de turismo da plataforma, Daniel Calixto, muitas pessoas deixam para fazer reservas e comprar pacotes em cima da hora:

“Especialmente aqueles que ainda não possuem um destino específico em mente, pois assim possuem flexibilidade para viajar para algum destino que esteja com uma promoção de última hora, o que sempre acontece.”

O número de passageiros transportados em voos domésticos no Brasil cresceu 2,2% em 2017, segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). O resultado positivo vem após queda de 7,8% registrada em 2016, que tinha sido a primeira depois de 10 anos de crescimento.

