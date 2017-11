Cabanellos Advocacia apresenta números interessantes para o futuro da tecnologia

No evento de reposicionamento de marca do escritório Cabanellos Advocacia, realizado quarta-feira no Instituto Ling, o sócio-fundador Luiz Henrique Cabanellos Schuh expôs alguns números curiosos sobre o futuro com o advento da inovação e tecnologia: “Estudos feitos com executivos têm mostrado que 83% das pessoas acreditam que o Censo será feito através de Big Data, e não mais por visitas”. Outro dado balizador dessa realidade é que, até 2025, 23% do trabalho será automatizado – o que causará impacto cada vez maior nas relações entre empresas e pessoas.

Convidado para conversar com os 200 convidados, Ricardo Amorim também falou sobre a velocidade das transformações. Para atualizar as pessoas sobre esse novo cenário, o economista acaba de lançar uma plataforma digital, chamada AAA, voltada para inovação, disrupção e economia transformadora.

