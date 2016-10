Angus: Cabanha Basca fatura R$ 1,13 milhão

O leilão da Cabanha Basca, de Uruguaiana (RS), comercializou 116 animais em remate realizado nesta quarta-feira (12/10), faturando R$ 1,13 milhão. A raça Angus representou quase metade do volume de negócio ao somar a marca de R$ 472.200,00 para 67 exemplares. A média dos touros Angus ficou em R$ 8.653.85 e dos CA, em R$ 7.230.00. As fêmeas foram negociadas por R$ 4.378.13, resultado muito positivo segundo a criadora Mariana Tellechea. “Estamos muito satisfeitos. Este é um ano difícil e ter liquidez nas vendas é sempre muito bom”, salientou, reforçando que, além do bom desempenho dos touros, as fêmeas da Basca também tiveram médias a serem destacadas na Temporada de Primavera.

Entre os bovinos negociados no remate, que foi chancelado pela Associação Brasileira de Angus, o lote mais valorizado foi um touro Angus PO de dois anos arrematado por R$ 24 mil. A venda de equinos rendeu à Cabanha BT Basca a soma de R$ 444 mil para 21 fêmeas e dois machos. O preço top do leilão foi atingido por duas éguas que saíram por R$ 32.500,00 cada.

