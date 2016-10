Cabanha Santa Thereza movimenta R$ 226 mil em vendas

O 15ª Remate Santa Thereza movimentou R$ 226 mil em vendas nesta -feira (28/10), em Pedrito (RS). Com uma oferta especial de touros com alta qualidade genética, a média dos machos foi de R$ 7.700,00. As fêmeas PO ficaram avaliadas em R$ 4.500,00 e as PC em R$ 3.300,00. Ao todo, o criatório de José Roberto Pires Weber comercializou 22 touros e 15 fêmeas. O remate foi realizado no Parque do Sindicato Rural de Pedrito e teve chancela da Associação Brasileira de Angus.

De acordo com José Roberto Pires Weber, da Cabanha Santa Thereza, o destaque foi para a uniformidade dos animais, todos com alta seleção genética. “Os animais estavam uniformes em pista, todos muito bons”, afirmou. “Foi uma festa excelente, com casa cheia”. O remate, comandado por Fábio Crespo, integrou a programação da 83ª Exposição Agropecuária de Pedrito – Farm Show 2016, que encerrou .

