As cabeças de dois homens foram encontradas na rua Doutor Veiga Cabral, no bairro Vila Jardim, na Zona Norte de Porto Alegre, no início da madrugada desta quinta-feira (22). A Brigada Militar foi acionada por moradores da região.

As vítimas não foram identificadas. O caso está sendo investigado. A suspeita é de que o caso tenha relação com a disputa de pontos de tráfico de drogas na região.

Comentários