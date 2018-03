Cabelo, make e mais: relembre os “looks” mais marcantes da história do Oscar

O que dez entre dez looks de beleza do Oscar têm em comum? Detalhes que fazem a diferença na hora de atrair os flashes. O penteado certo (seja moderno ou clássico), aquela pincelada estratégica de maquiagem, a roupa que, além de funcionar como uma declaração de estilo, ajuda a valorizar os pontos fortes. Tudo isso contribui para construir uma imagem sedutora, de “superstar”.

Os arquivos dos Academy Awards (nome oficial da premiação) estão recheados de exemplos deslumbrantes desse tipo de produção. Passei dias mergulhada nesses “glam files”, separando belezas atemporais e infalíveis para quem quer brilhar em uma festa luxuosa. Elas ajudaram estrelas a reafirmar seu poder na frente do mundo inteiro. Podem funcionar também para quem sonha em bancar a diva em eventos mais “mundo real”. Confira!

Troféu “ele tem a força”

Quer transmitir glamour imediato? Faça um coque. Vale alto, médio ou baixo, mas se preferir um cabelo que seja elegante, mas não exageradamente formal, siga os passos de Amy Adams, em 2009, e escolha um modelo assimétrico. Quebra o excesso de compostura no ato.

Troféu “Shiny happy people”

Assinatura de beleza de Jennifer Lopez, em 2015, a maquiagem iluminada quase over é garantia de não passar despercebida. Pede pele perfeita como companhia, além de sombras e batons não muito chamativos como complemento. Sim, J. Lo apostou em uma boca rosa chiclete. Mas você pode trocar o tom por um rosa menos vibrante, um nude ou até mesmo um gloss transparente para compor uma harmonia mais delicada.

Troféus volume máximo

Este segredinho, Angelina Jolie, em 2009, sabe faz tempo: uma boa dose de volume literalmente eleva o visual. Mousse durante o preparo dos fios e jatos de xampu seco dão corpo ao cabelo. Só não é bacana fazer uma montagem muito estruturada. Um leve desalinhado, como Angelina também já entendeu, suaviza a aparência final

Troféu “luxo com atitude”

Uma pitada de bagunça é permitida no tapete vermelho. Principalmente se você faz a esperta combinação do inusitado com o clássico. Emma Watson seguiu esse caminho, em 2014, ao juntar uma maquiagem 100% elegante, com delineador, cílios postiços e batom vermelho, a um preso assimétrico e com muita textura. Perfeito para quem é fã de pequenas ousadias.

Troféu “básico que funciona”

Acha que rabo de cavalo é simples demais para uma festa? Reconsidere. Com um pouco de bossa, ele faz maravilhas pela produção. No “beauty look” de Anne Hathaway, em 2008, vem alto, com acabamento perfeito na parte presa e volume e ondas no comprimento, que cascateia sobre a pele nua. Jovem, doce e insinuante ao mesmo tempo.

Troféu “de coadjuvante a atriz principal”

Se você cuida da sua pele, pode transformá-la em protagonista. Cate Blanchett quase sempre faz essa aposta quando pisa no tapete vermelho. Em 2014, ela usou uma base com boa cobertura, acabamento leve e luminosidade. Esses 3 passos é imprescindível, assim como fazer uma correção adequada nas áreas que precisam de retoque. Depois, é só brincar com uma paleta de cores discreta, com toques de iluminador e com a ênfase sutil em cílios e sobrancelhas. Os queixos vão cair enquanto você passa.

