Cabify e Hershey’s distribuem chocolates em Porto Alegre

A Cabify e a Hershey’s compartilharão uma doce surpresa para os usuários da plataforma inteligente de mobilidade urbana entre os dias 28 de março e 1º de abril. Para celebrar a Páscoa, as barras do famoso chocolate Ao Leite da Hershey’s com novas embalagens estarão em alguns carros nas cidades de Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

As novas embalagens das barras Hershey’s vêm com mensagens especiais como “obrigado”, “tamo junto” e “lembrei de você” para presentear no dia a dia. Para ganhar os chocolates é fácil, basta solicitar uma corrida pelo aplicativo da Cabify, disponível para iOS, Android e Web, e torcer para que o motorista seja um dos participantes da ação.

A Hershey’s também oferece descontos nas viagens da Cabify para novos usuários. Cada dia da ação á um código promocional, que deve ser inserido no app e oferecerá 25% OFF (até R$ 10) em até três corridas. A Hershey’s compartilhará dicas dos códigos em sua Fanpage do Facebook (www.facebook.com/HersheysBR/). Os descontos são válidos para a categoria Lite.

