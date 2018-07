Cabify entrega convites para estreia da animação Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

A Cabify, plataforma inteligente de mobilidade urbana, em parceria com a Sony Pictures Animation, presenteia, até o dia 16 de julho, os passageiros de Porto Alegre com convites para assistir ao filme “Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas”, que estreia em todo o Brasil no dia 12 de julho.

Os usuários de Porto Alegre que se locomoverem com a Cabify durante o período podem ganhar convites que estão distribuídos em alguns carros de motoristas parceiros da cidade.

A ação de divulgação da animação conta com carros temáticos adesivados apresentando os personagens do longa e distribuição de brindes do filme. Os convites distribuídos são individuais e válidos de segunda a quarta-feira, exceto feriados, em todos os cinemas do Brasil.

Deixe seu comentário: