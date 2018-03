Cabify homenageia as mulheres e promove 300 bolsas de estudo para meninas

A Cabify homenageia as mulheres inventoras que tiveram impacto positivo na mobilidade urbana em todo o mundo. Por meio de uma campanha que acontece nas redes sociais a partir desta quinta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, a Cabify irá destacar todas essas mulheres e suas conquistas ao lançar o “Bolsas de Estudo Cabify” para que 300 crianças e jovens do sexo feminino do Brasil, entre 4 e 14 anos, possam estudar matemática e se tornar futuras profissionais da área de tecnologia.

Ricardo Weder, presidente Global da Cabify, comentou sobre a iniciativa. “Na Cabify, celebramos o imenso impacto que as mulheres têm em nossa indústria, não apenas no trabalho diário de nossas colaboradoras e motoristas parceiras, mas também enaltecendo todas as mulheres que impactam o setor de mobilidade e tecnologia graças à paixão e engenhosidade. Também queremos continuar fomentando que mais mulheres se destaquem nas carreiras de ciência e tecnologia, é por isso que, junto com a Smartick, estamos promovendo o Bolsas de Estudo Cabify, pois estamos convencidos de que por meio do ensino das ciências e da matemática para jovens meninas, podemos impulsionar esta meta.”

Sobre a parceria, Javier Arroyo, cofundador da Smartick, afirma que “promovemos a formação em matemática de meninas bem jovens, pois queremos dar a elas as mesmas oportunidades para escolherem, se assim quiserem, uma carreira profissional no campo da ciência e da tecnologia”.

Bolsa de estudo Cabify

A Cabify e a Smartick, empresa dedicada ao ensino on-line de matemática, se uniram nessa oportunidade para oferecer 300 bolsas de estudos em matemática para meninas brasileiras entre 4 e 14 anos.

Destas, dez são bolsas completas, com duração de 12 meses e valor comercial de cerca de R$ 1.500, e, graças ao sistema de aprendizado personalizado da Smartick, que se adapta às características de cada aluno, podem ser utilizadas por meninas de diferentes culturas, cursos e níveis. Do mesmo modo, no âmbito desta iniciativa e para incentivar o estudo da matemática para mais crianças, a ação oferecerá 290 bolsas com três meses de financiamento de 50% (cerca de R$ 750). As aulas on-line estão disponíveis em espanhol e inglês.

As bolsas serão entregues em dez dos 11 países onde a Cabify está presente e a premiação se dará rigorosamente pela ordem de inscrição, com um número garantido de beneficiados por país e por dia. Os vencedores serão contatados a partir do dia 2 de abril. Em todo o mundo, serão 1500 bolsas ofertadas, com valor total de cerca de R$ 387 mil.

Os pais que desejam registrar suas filhas no “Bolsa de Estudo Cabify” devem acessar o endereço https://lp.smartick.es/bolsa-cabify/.

