Cabo PolÃ´nio e Punta del Diablo: dois povoados uruguaios que devem ser visitados

O Ministério do Turismo do Uruguai realizou uma grande festa para marcar a abertura da temporada do verão 2017. E duas maravilhas que pude visitar à convite do órgão foram Cabo Polônio e Punta del Diablo.

Cabo Polônio, povoado localizado no Departamento de Rocha, no Uruguai, é marcado por paisagens lindas, morada de lobos e leões marinhos e ambientes para quem deseja tanto surfar quanto degustar uma boa comida e descansar.

As pousadas localizadas na praia remetem a um clima de tranquilidade. Os leões marinhos – que se instalam nas imensas rochas do lugar – chegam a pesar cerca de 1 tonelada. No auge da temporada, de 800 a 900 animais circulam na praia.

No farol de Cabo Polônio, é possível ter uma vista panorâmica do local. Já o chamado “armazém” da praia – localizado na entrada – tem desde os tradicionais alfajores uruguaios e pães como as cervejas artesanais. O paladar de Cabo Polônio é baseado em frutas da estação, frutos do mar e carnes uruguaias.

Além disso, toda a água de Cabo Polônio é retirada de poços e a energia elétrica vem de geradores domésticos alimentados pelo calor do sol ou pelo vento. O mar é gelado e um pouco frio.

Punta del Diablo

Outro lugar marcante de Uruguai é Punta del Diablo. Caracterizado por ser um povoado de pescadores situado ao lado do Parque Nacional de Santa Teresa, no Departamento de Rocha, localiza-se a 298 km da capital do país, Montevidéu.

Punta del Diablo esbanja beleza, um pôr do sol incrível e ambientes tanto para casais apaixonados quanto para famílias e quem gosta de aventura. A culinária local apresenta massas com molho de alga e camarões frescos e diversas opções de saladas. Foi dada a largada para o verão 2017 em Rocha. Parabéns a todos os envolvidos por esta grande festa. (Ana Carolina Rodrigues)

Comentários