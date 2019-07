Cabral diz que Paes recebeu R$ 6 milhões em caixa dois

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral disse que o empresário Arthur Soares contribuiu com R$ 6 milhões, em caixa dois, para a campanha do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes. Cabral fez a acusação durante depoimento na 7ª Vara Federal Criminal. O ex-prefeito nega ter recebido doações irregulares.

O ex-governador ainda disse que a haveria uma troca entre os dois acusados: ganhar uma licitação para oferecer serviços no Centro de Operações Rio (COR).

“Em 2008 eu consegui convencê-lo [Arthur] a ser o maior doador da campanha de Eduardo Paes. Ele deu cerca de R$ 6 milhões, até mais do que pra mim, na campanha do Eduardo. Houve depois um certo ruído entre ele e o Eduardo, porque ele reclamou que o Eduardo não o atendia com contratos. Acabou sendo atendido na área da saúde e também na área do centro de controle da prefeitura, o centro de operações, aí ele ganhou a concorrência. Foi endereçada para ele, para contemplar pela ajuda dele na campanha eleitoral”, disse Cabral, nesta segunda-feira (1º), ao juiz Marcelo Bretas.

Segundo o ex-governador, Paes, em sua primeira campanha à prefeitura, detinha percentuais muito baixos de intenção de votos, sendo necessário injetar dinheiro na campanha para viabilizá-lo eleitoralmente. Arthur Soares, que teria participado do esquema, é conhecido como Rei Arthur e, atualmente, está foragido da Justiça.

Cabral pediu para ser reinterrogado na 7ª Vara Federal Criminal, a fim de trazer novos elementos aos autos, sobre a operação Unfair Play, que investiga, entre outras coisas, irregularidades na campanha vitoriosa para o Brasil sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Na próxima quinta-feira (4), Cabral adiantou que falará especificamente a respeito do processo, sobre o qual recaem suspeitas de favorecimentos a comitês olímpicos para votarem no Rio como sede.

