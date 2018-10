O ex-governador do Rio Sérgio Cabral virou réu na tarde desta terça (30) acusado de lavagem de dinheiro através de uma rede de restaurantes japoneses. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-governador, sua mulher Adriana Ancelmo e outros dois réus participavam do esquema. É a 26ª vez que Cabral vira réu. O ex-governador está preso desde novembro de 2016.

