O PTB entrou na sexta-feira, 20, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei, sancionada pelo governador Márcio França (PSB) em 28 de junho, que proibiu a caça em todas as suas modalidades no Estado. Procurado pela reportagem, o governo de SP afirmou , por meio de nota, que “o objetivo da lei paulista foi evitar a crueldade”.

Deixe seu comentário: