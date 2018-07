Uma caçadora norte-americana gerou revolta nas redes sociais por matar uma rara girafa negra durante caçada na África do Sul. Tess Thompson Talley postou fotos com o animal abatido um ano atrás. “A caçada da minha vida se tornou realidade hoje”, escreveu Tess. Recentemente, o site “Africa Digest” republicou as fotos, causando ira de internautas.

