A empresa baleeira islandesa Hvalur hf, do bilionário Kristjan Loftsson, matou uma baleia-fin grávida que está em extinção e jogaram o feto no lixo. De acordo com a Sea Shepherd UK o navio baleeiro “Hvalur 8” arparam a baleia e três dos funcionários da companhia baleeira tentaram esconder o feto das câmeras da tripulação da ONG. E comum que baleias grávidas sejam caçadas.

