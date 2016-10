Caças & famintos

A crise econômico-social na Venezuela e a migração da população do país para Roraima aqueceu o comércio em Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Os números da Federação das Indústrias do Estado confirmam. Segundo fontes militares, a migração é o motivo da suposta invasão do espaço aéreo brasileiro por dois caças Sukhoi venezuelanos, há dias. O governo de Nicolás Maduro monitora a crescente movimentação na cidade fronteiriça de Santa Helena e, por questão de soberania, a FAB (Força Aérea Brasileira) enviou sete caças AMX e dois Hércules C-130 para a base de Boa Vista.

Resultado

Em agosto, as exportações em Roraima registraram um aumento de 7% em relação a julho, com US$ 810 mil. A balança comercial apresentou superávit de US$ 101.354.

Brasiiilll

Em Manacapuru (AM), a prostituta Coroca, que batia ponto no porto da cidade até agosto, foi eleita a quarta candidata mais votada para vereadora – e também a campeã de votos femininos.

Bafômetro do Poder

Faz sentido a afirmação do deputado Silvio Costa (PTdoB-PE) sobre o consumo de bebidas alcoólicas por aliados do presidente Michel Temer em jantares da base governista. Após encontro na residência do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um deputado gaúcho do PMDB exalava aroma de uísque e estava visivelmente “alto”.

Ameaça…

Servidores terceirizados do Senado ameaça cruzar os braços nos próximos dias, pois tomou calote (salários, férias e décimo terceiro) da Qualitec, cujo contrato foi rescindido há três meses. O presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-RJ), diz que o assunto está fora de sua alçada.

…Terceirizada

A atual empresa que presta serviço ao Senado, a Fortal, manteve os servidores e, até aqui, paga em dia os salários. Os senadores Paulo Paim (RS) e Jorge Viana (AC), ambos do PT, atuam como interlocutores para debelar o movimento grevista.

Trump x Hillary

Apesar de boçal, o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, fala o que os norte-americanos querem ouvir. Em contato com a Coluna, empresários de lá revelam que ele lidera várias sondagens.

Alinhamento

Mas você não sabe, não é? Porque a mídia brasileira, que bate em Trump desde o início do ano, é alinhada aos democratas e torce pela candidata Hillary Clinton.

La Garganta

Esquecida pela imprensa, Dilma Rousseff busca canais alternativos para manter o discurso de golpismo. Ao blog argentino La Garganta Poderosa, a petista arranhou o portunhol: “Estoy mui bien, porque tengo em claro que debo luchar. Hay que luchar!”.

Quem pariu

O bordão “vamos tirar o Brasil do vermelho para voltar a crescer” que estampou campanhas do governo federal nos últimos dias e foi alvo de contestação na Justiça, tem pai: era repetido pelo chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante o processo de impeachment.

Olho neles

Amigos dos tucanos José Serra (ministro das Relações Exteriores) e Aloysio Nunes (líder do governo no Senado), pais da ideia da desobrigação da Petrobras em atuar no pré-sal, os irmãos Koch, dos Estados Unidos, aguardam a hora certa de se associarem a petroleiras para a compra de poços.

Voz do mercado

Um dos maiores empresários do setor imobiliário do País, Paulo Octávio reclama da burocracia do habite-se para imóveis entregues – “uma trava que hoje dificulta muito a construção civil” – e se diz surpreso com a falta de empreendedorismo dos brasileiros.

Na web TV

“Eu vejo pouco entusiasmo, pouca gente querendo investir. Isso é preocupante em um Brasil que precisa crescer”, disse Octávio em entrevista à web TV da Coluna.

Instituto de Ciência Política da UnB

O Instituto de Ciência Política da UnB (Universidade de Brasília) abriu uma nova turma de especialização lato sensu do curso de Análise Política & Políticas Públicas, com gabaritados doutores do Brasil e do exterior. Informações no epolitca2016@gmail.com.

Ponto Final

“Ele foi um brasileiro que combateu politicamente, sem violência, e conseguiu um fato importantíssimo, que foi o de derrubar uma ditadura militar por meio da política.” – Do secretário do PPI (Programa de Parceria de Investimentos) Moreira Franco, sobre as homenagens ao centenário do saudoso ex-deputado federal Ulysses Guimarães, morto em 1992.

