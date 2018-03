Cacau Show apresenta os lançamentos para a Páscoa

A Cacau Show apresenta o seu portfólio de produtos para a Páscoa deste ano. São mais de 40 produtos, dos quais 14 lançamentos, que ajudarão a tornar essa data ainda mais especial, proporcionando grandes experiências gastronômicas e muita diversão. Todos os produtos da linha Páscoa estão disponíveis nas mais de 2.050 lojas distribuídas pelo Brasil.

Entre as novidades está o Ovo Dreams Torta Holandesa, que vem com casca recheada em três camadas no sabor torta holandesa, e foi criado para proporcionar momentos únicos aos apaixonados pela sobremesa e, claro, por chocolate.

Para a criançada, a Cacau Show traz o Ovo Chocomonstros, um sucesso absoluto, que vem acompanhado por uma nova edição da touca que faz movimentos. São três modelos para escolher. Outra novidade desta temporada é o Ovo GranCherie, que vem com pedacinhos de doce de cereja na casca e bombons de cereja ao licor.

E também o Ovo LaNut, que traz a perfeita combinação entre avelã e chocolate. Para aqueles que querem presentear seus amigos e familiares, a linha Gourmet traz o exclusivo Trio Gourmet, com três opções de sabores para comer de colher, um presente ideal para proporcionar novas experiências de degustação.

Promoção

A Cacau Show ainda preparou uma promoção especial, e vai sortear ovos gigantes em suas mais de 2 mil lojas distribuídas pelo País. Para concorrer, basta efetuar compras em um dos pontos de venda da rede. A cada R$ 65 em compras, o consumidor concorre a um ovo gigante de 6 kg, para deixar sua Páscoa ainda mais doce. E, na compra de um Ovo Dream, de qualquer sabor, com mais R$ 3 o consumidor leva um pompom-coelho.

