Cacau Show lança os panettones Bem-Casado e Mezzo

A Cacau Show apresenta lançamentos na linha de Panettones para este Natal. Uma das novidades é o Panettone Bem-Casado 700 gramas, com recheio sabor doce de leite, coberto com chocolate ao leite e decorado com açúcar, a partir de R$ 49,90.

O outro lançamento é o Panettone Mezzo 700 gramas, com massa com gostas de chocolate ao leite, recheio de trufa de chocolate ao leite e trufa de maracujá, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco. O produto também custa a partir de R$ 49,90.

