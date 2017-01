Cachaça ícone da Weber Haus é destaque em programação no Hotel Saint Andrews de Gramado

A Cachaçaria Weber Haus será a representante gaúcha do Festival Sabores do Brasil, promovido pelo Hotel Saint Andrews de Gramado. A programação terá início nestasexta-feira, dia 21, e segue até o domingo, dia 23, sob a curadoria de Renato Frascino, um dos maiores especialistas em destilados do país. O grande destaque da Weber Haus para o evento será a sua cachaça Lote 48 – 12 anos , produto ícone da empresa.

A Weber Haus estará presente na programação da noite do sábado, que terá jantar harmonizado com cachaças e degustação de charutos. “A cachaça 12 anos representa a história da Weber Haus. É o nosso produto símbolo. Estamos muito orgulhosos de fazer parte do festival”, destaca o diretor da empresa, Evandro Weber. Renato Frascino relata a importância do evento para divulgar a cultura da cachaça. “O destilado estará na vitrine. Estamos elevando a cachaça ao status de glamour. Escolhi apenas bebidas com premiações nacionais e internacionais”, acrescenta.

A Lote 48 – 12 anos

Uma cachaça com 12 anos de envelhecimento, vendida em escala de raridade, com preço diferenciado, e destinada a colecionadores e amantes da bebida símbolo do Brasil. Essa é a definição da Lote 48 – 12 anos. Seu blend foi escolhido por 20 especialistas em destilados, a partir de uma cachaça guardada em 18 pipas durante 12 anos – seis em madeira de bálsamo e seis em carvalho francês. São apenas duas mil garrafas e todas as peças que ornamentam a embalagem são banhadas a ouro 18 quilates.

