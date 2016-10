Cachaçaria gaúcha Weber Haus vai ao Paraná apresentar o melhor da sua produção artesanal

A cachaçaria gaúcha Weber Haus desembarca em Curitiba (PR) no próximo dia 6 para apresentar o melhor da sua produção artesanal durante a 5ª edição da Cacharatiba, que segue até 9 de outubro, no Mercado Municipal. O evento voltado aos amantes da bebida símbolo do Brasil – que em 2016 completa 500 anos – trará cursos, degustação às cegas, culinária com cachaça e novidades sobre a bebida. Um dos destaques será a Vitrine da Cachaça, onde o alambique de Ivoti colocará à disposição seus produtos em uma degustação orientada. “Será uma oportunidade de os visitantes conhecerem e apreciarem as nossas cachaças”, explica o diretor da Weber Haus, Evandro Weber.

A Weber Haus levará ao público do evento a sua linha de cachaças orgânicas e envelhecidas, assim como seus licores. Destaque para as premiadas Amburana, Canela Sassafrás e Carvalho Cabriúva, Ouro no Concurso Mundial de Bruxelas, versão brasileira do Concours Mondial de Bruxelles, uma das mais importantes competições envolvendo destilados e vinhos do mundo. Também estarão em evidência a Premium Gold Orgânica e a Premium Orgânica, que receberam Prata na competição. “O público irá comprovar, na prática, o alto nível que a cachaça brasileira atingiu, ao ponto de se transformar em um produto para exportação”, destaca Evandro.

A Cacharatiba tem como foco o conhecimento e foi criada para difundir e desmistificar a cultura da cachaça, incentivando o seu consumo. “Da elaboração à embalagem, a cachaça tem mostrado ao mercado que também é uma bebida clássica e requintada. Nesse contexto, as cachaças Weber Haus são uma referência, pois já colheram uma série de premiações e têm conquistado o mercado internacional”, aponta o executivo.

Comentários