Cachaças Weber Haus serão servidas na Alemanha durante encontro econômico

A cachaçaria Weber Haus será a única representante gaúcha no evento que reunirá empresários alemães e brasileiros, em Weimar, na próxima segunda-feira (dia 17). As bebidas orgânicas e envelhecidas elaboradas artesanalmente em Ivoti irão regar a recepção e o churrasco “Da Salsicha Grelhada ao Churrasco”, promovidos pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), no Centro de Convenções Neue Weimarhalle. A programação irá contar com as presença do governador José Ivo Sartori.

Para o diretor da Weber Haus, Evandro Weber, a presença de suas cachaças em um evento com empresários alemães é uma oportunidade de ampliar e estimular a exportação da bebida símbolo do Brasil para aquele país. “A Alemanha já faz parte do roll de países que exportamos nossos produtos, mas essa visibilidade irá alavancar novas negociações”, observa Evandro. Hoje, as cachaças Weber Haus podem ser encontradas, além da Alemanha, na Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, China, França, Japão, Itália, Noruega e Suécia. Em território nacional, destaque para São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná.

A missão que levará empresários e autoridades gaúchas à Alemanha segue a próxima até quarta-feira, dia 17, com o propósito de divulgar o 35º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, previsto para novembro de 2017, no Rio Grande do Sul.

