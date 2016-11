Cachê de Grazi aumentou 30% após ela concorrer ao Emmy

Grazi Massafera passou por situações difíceis no início de sua carreira de atriz, mas agora conquistou a fama e foi, inclusive, indicada ao Emmy na categoria Melhor Atriz por interpretar a drogada Larissa na novela “Verdades Secretas”. De acordo com a coluna Olá, do jornal Agora São Paulo, a atriz foi mais valorizada pelo mercado publicitário após a indicação ao prêmio internacional.

Segundo a publicação, o cachê de Grazi aumentou 30% desde que foi cotada para ganhar o Emmy. Apesar da valorização, a artista foi humilde e deixou claro que não apostava em si mesma para vencer o prêmio de melhor atriz. “É meio óbvio que vai dar Judi Dench. É o justo”, disse ela, acertando que não ganharia, mas errando a vencedora. Quem levou o título foi a britânica Christiane Paul.

No tapete vermelho do Emmy Internacional, Grazi arrasou com um vestido da grife Dolce Gabbana e optou por um coque para o penteado. Segundo o profissional que a produção da atriz, o cabelo preso foi uma alternativa para não chamar mais atenção que o vestido.

