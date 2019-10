Cachoeirinha: Criança Feliz realizará sua 1ª Feira do Livro

Um grupo de alunos da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Criança Feliz visitou a sede da Prefeitura na tarde desta terça-feira, 29. Munidos de flautas, apitos, chocalhos e outros instrumentos, os pequenos conseguiram chamar a atenção de todos para o seu objetivo: promover a primeira Feira do Livro na escola. A atividade ocorrerá nos dias cinco de novembro, a partir das 14 horas, e seis de novembro, das 9 às 17 horas.

Conforme a organização do evento, a feira contará com venda de livros novos e usados, feira de alimentos, artesanato e apresentações artísticas. Além disso, receberá a visita da escritora Shirley Souza, autora do livro “Pula que pula”.

A Emei Criança Feliz fica na Rua José Mendes, 25, bairro Cohab, e a feira acontecerá na Praça da Amizade, em frente à escola.