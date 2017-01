Cachorrinho que desmaiou de calor reencontra os donos em Joinville

Encontrado desmaiado por policiais militares na última terça-feira (27), em Joinville (SC), dia em que a cidade registrou sensação térmica de 52°C e várias cidades do Sul do país viram os termômetros rondarem a marca dos 40°C, a história do cachorrinho Jhorge virou sensação em uma rede social e ganhou um final feliz. O filhote de seis meses, que havia fugido no Natal, foi resgatado pelos donos após ser reconhecido por fotos divulgadas na internet.

As imagens do cachorro foram divulgadas na página do Facebook do sargento Valdemir Schmitz, que normalmente faz posts sobre ocorrências que atende na cidade. Na terça-feira, uma das fotos que ele divulgou mostrava o cabo Luiz Antonio Domingos dando um banho em Jhorge para tentar reanimá-lo.

O cachorro estava há dois dias rondando a base da PM e, na terça-feira, foi achado desfalecido em um poça de água de ar-condicionado de uma casa.

O que Schmitz não imaginava era a sensação que o post provocaria. A divulgação teve mais de 3 mil curtidas, quase 800 compartilhamentos e cerca de 370 comentários de outros usuários, um recorde na página pessoal do policial, que tem 13 mil seguidores.

“Nós nos assustamos com a repercussão em torno dessa história”, contou o sargento, que recebeu em sua página na rede social vários elogios à Polícia Militar pela iniciativa de ajudar o cão.

“A fuga do Jhorge estragou o nosso Natal. Graças a Deus que ele veio procurar ajuda no lugar certo”, disse a costureira Valcirene Henquemaier, dona do animal.

Ela contou que a família, que mora em Jaraguá do Sul (SC), foi passar o Natal com parentes em Joinville. Num descuido com o portão da garagem da casa onde eles estavam, Jhorge acabou fugindo.

“Até procuramos, mas não conseguimos encontrá-lo. Foi uma tristeza. Meu filho, que tem 3 anos, teve até febre”, contou a costureira, que voltou na tarde desta quinta-feira (29) para Joinville a fim de resgatar o cachorro de estimação da família.

Jhorge estava sob os cuidados de uma família que queria adotá-lo.

