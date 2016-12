Cachorro abandonado passa por transformação para voltar a enxergar e a andar

A história de um cachorro viralizou na internet. Com pelos em excesso, o animal da raça shih-tzu passou por uma transformação que o permitiu volta a enxergar e a andar sem problemas novamente. Encontrado nas ruas de Leicester (Inglaterra), o cachorro foi resgatado pelo Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, um abrigo que promove o bem-estar de animais.

“O pobre Kain [como ele está sendo chamado] estava em tal estado quando ele foi encontrado – ele claramente não recebia cuidados fazia algum tempo”, conta a Sally Kearns. “O pelo dele estava extremamente emaranhado, e agora ele se parece com um cão completamente diferente.”

Comentários