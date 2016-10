Cachorro é resgatado após passar três anos preso em um buraco escuro

Uma cadela que ficou presa por três anos em um buraco frio e escuro ao lado de uma adega finalmente foi resgatada na Sibéria. O animal foi empurrado para dentro do buraco quando ainda era filhote e, por medo, não conseguiu mais sair. Com o passar do tempo, ele cresceu demais e ficou impossível passar pela abertura estreita.

Enquanto não conseguiam ajuda para resgatar a cadela do buraco, os moradores próximo do local a alimentavam todos os dias. Ao longo dos três anos, foram feitas várias tentativas para tirar o animal do buraco, mas nada funcionou. Até que um novo morador ficou chocado com caso e resolveu divulgar na mídia.

Ativistas protetores dos animais então se solidarizaram com a história e resolveram resgatar a cadela. Eles alargaram o buraco e, mesmo assim, assustada, ela se recusava a sair. Felizmente, depois de muito empenho, a cadela foi resgatada com vida e foi batizada de “Liberdade”.

