Cachorro entra para o livro dos recordes por ter o maior rabo do mundo

O cachorro Keon ganhou notoriedade mundial ao se tornar o cão com o maior rabo do mundo. O Guinness Book, o livro dos recordes, divulgou uma série de recordes. Entre eles estava Keon, com seus impressionantes 76,7 centímetros de rabo. O cachorro mora em Westerlo, na Bélgica.

