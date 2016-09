Cachorro nada 10 quilômetros e caminha mais 20 quilômetros para se reencontrar com sua família

Ao que tudo indica, um cachorro que recentemente caiu no meio de um lago nadou 10 quilômetros até a costa e depois caminhou mais 20 quilômetros até um acampamento para se reencontrar com sua família.

Edward Casas, 56, contou que estava passeando de barco com a mulher Kristin Casas, 49, quando ocorreu um problema mecânico. Ele acredita que foi no momento em que ele foi mexer no motor do barco e a mulher estava na direção que o cachorro de 10 meses caiu no mar.

“Ficamos longe por 10 minutos, e então não conseguíamos encontrá-la em lugar nenhum do barco e nem na água”, contou.

