Cachorro participa do ensaio fotográfico de uma mulher grávida e acaba fazendo muito sucesso na internet

Um casal fez um ensaio fotográfico para marcar a gravidez e teve a participação inusitada de uma cadelinha da raça rat terrier que acabou roubando a cena ao colocar a patinha na barriga da dona. A foto viralizou na internet após ser compartilhada no Twitter.

O casal Whitney e Jeremy Bowie contou que enquanto as fotos eram tiradas, Lucy parecia determinada em fazer parte de tudo e colocava as patinhas na direção da câmera. “Não me importei, porque ela é parte da família”, disse a dona. E foi em meio ao sucesso da participação de Lucy que nasceu o pequeno Raylan Gregg Bowie. O casal vive no Texas, nos Estados Unidos.

