Cachorro que se recusou a deixar hospital onde o dono faleceu comove a internet

Um vídeo que mostra o momento em que um cachorro se recusa a deixar sozinho o corpo do dono, que havia acabado de falecer na cama de um hospital comoveu os internautas.

A filmagem mostra o cachorro vagando pelos corredores do hospital, buscando em vão pelo dono. “Ele nunca perturbou ninguém, ele apenas serviu como companhia para nós e era como parte da família [do dono falecido]”, contou um funcionário do hospital.

Diversas pessoas tentaram adotar o cachorro, de nome Pirata, mas quando ele finalmente encontrou uma nova família, ele rapidamente fugiu de volta para o hospital. Pirata acabou sendo atropelado e morrendo a apenas 500 metros do hospital. Ele já havia fugido antes e ido até o hospital, e constantemente era visto rondando a área da habitação, onde o dono estava internado.

Os funcionários até tentaram adotar o animal como uma espécie de “mascote” do hospital, que fica na cidade de Rio Cuarto (Argentina), mas uma infecção no olho do cachorro fez com que os planos fossem cancelados.

