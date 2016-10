Cachorro que usa óculos por orientação médica faz sucesso na internet

Jax, um cãozinho que vive em Austin, no Estado do Texas (EUA), começou a fazer sucesso na internet após aparecer usando óculos. As fotos do cão de óculos foram publicadas no Twitter pela dona dele, Madison Berglung, que explicou: “Jax tem uma visão muito ruim, então os médicos indicaram doggles [óculos de sol canino]”.

, Madison ainda explicou que Jax tem problemas para enxergar durante o dia, efeito de glaucoma e catarata, por isso usa os óculos em alguns períodos.

Comentários