A cada cinco segundos, as lojas virtuais brasileiras sofrem uma tentativa de fraude

A cada cinco segundos, lojas virtuais brasileiras sofrem uma tentativa de fraude, de acordo com uma pesquisa realizada pela Konduto, empresa responsável por um sistema antifraude e de alta performance no Brasil. O levantamento Raio-X da Fraude mostra que as tentativas de golpe acontecem a partir de compras feitas com cartões de crédito clonados.

O estudo analisou mais de 40 milhões de transações feitas entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2017, mostrando que uma transação em cada 33 processadas era fraudulenta. Em relação aos dias de atividades fraudulentas mais intensas, foram detectadas mais movimentações às quartas-feiras, entre 20h e 23h (21,5%).

No ano de 2017, o e-commerce brasileiro recebeu mais de 203 milhões de pedidos, significando que mais de 6 milhões de transações eram falsas (3,03%). O co-fundador da Konduto, Tom Canabarro, explica que as fraudes podem trazer prejuízos às lojas, como advertências, multas ou ainda o descredenciamento com as operadoras e bandeiras de cartão de crédito.

A Konduto conduziu a pesquisa como forma de trazer o tema para um debate, incentivando a administração de risco de maneira consciente.

