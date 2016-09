Cada salsicha que você come tira 15 minutos da sua vida

Os amantes de um bom cachorro-quente ou qualquer delícia preparada com a salsicha vão se preocupar. Um estudo publicado no British Medical Journal mostrou que a cada salsicha consumida, a vida pode ser reduzida em 15 minutos.

Especialistas afirmam que o problema está no fato de ser um alimento processado, independentemente se a salsicha for misturada com ingredientes saudáveis, como a salada e o macarrão, por exemplo. Em novembro do ano passado, a OMS (Organização Mundial de Saúde) decretou que o efeito ruim dos processados não é do alimento em si, mas essencialmente da maneira como são elaborados. Antes de ir para o prato, esse tipo de comida é submetido a técnicas artificiais.

“O consumo de alimentos embutidos aumenta o risco de desenvolvimento de câncer, principalmente o colorretal. Isso porque eles são feitos com substâncias químicas, como nitritos e nitratos de sódio. Eles evitam a formação de bactérias nos alimentos para fazer com que durem mais. Além disso, o organismo gasta bem mais energia para digerir esses tipos de alimentos”, explica a nutricionista Isabella Vorccaro.

A ingestão média do brasileiro é de 12 gramas de sódio por dia. Em contrapartida, a orientação da OMS é de apenas 5 gramas por dia. “O sal, além do necessário, aumenta a pressão arterial, podendo alterar o ritmo cardíaco. Assim, sobem os riscos de sofrer infarto e problemas circulatórios”, alerta a nutricionista Kelly Damasceno.

Defumação também coloca organismo em risco.

Já o método de defumação da salsicha e outros embutidos, que lhes dá sabor e também contribui para prolongar a data de validade do alimento processado, usa o alcatrão da fumaça do carvão. Ainda que os mecanismos biológicos não estejam completamente desvendados, acredita-se que esses compostos também danifiquem a estrutura do DNA das células, dando origem a mutações que podem fazer com que elas cresçam incontrolavelmente.

Café tem efeito benéfico para o corpo.

O mesmo estudo que associou o consumo de salsicha à redução do tempo de vida mostra ainda que o café tem efeito absolutamente contrário: a ingestão de duas ou três xícaras diariamente pode aumentar a perspectiva de vida em um ano a mais.

Riscos dos hambúrgueres.

“A carne processada foi considerada cancerígena para o ser humano, com base em indícios suficientes segundo os quais seu consumo provoca câncer colorretal”, informou a IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer).

Além disso, o órgão menciona o risco potencial de câncer de próstata e pâncreas. Por carne transformada ou processada entende-se “a carne transformada por sal, maturação, fermentação ou outros procedimentos destinados a realçar seu sabor ou melhorar sua conservação”.

A maioria das carnes processadas é suína ou bovina, no entanto, essas podem derivar de outras carnes vermelhas, ou de aves, vísceras ou subprodutos da carne, como o sangue, esclareceu a IARC. Mas, em sua lista detalhada de exemplos, a OMS evitou mencionar explicitamente os hambúrgueres, produto à base de carne processada de consumo maciço em escala global, vendido em redes como McDonald’s e Burger King.

As carnes vermelhas – “todos os tipos de carnes provenientes dos tecidos musculares” de mamíferos, incluindo a carne bovina, suína, ovina, equina e caprina –, foram classificadas em uma categoria de risco menor do que as processadas como “provavelmente cancerígenas para o ser humano, com base em indicações limitadas, segundo as quais seu consumo induz ao câncer”.

