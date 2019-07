Cada vez mais os casais têm recorrido à terapia online para resolver problemas de relacionamento

Em busca de praticidade e para conciliar agendas, cada vez mais casais têm recorrido à terapia online para resolver problemas de relacionamento. A regulamentação para o atendimento psicológico online no País é de 10 de novembro de 2018. E, entre dezembro e julho deste ano, a participação dos casais nos aplicativos que oferecem esse tipo de serviço aumentou até 33%.

Também cresceu o número de profissionais que passaram a oferecer consultas virtuais. Segundo levantamento do Conselho Federal de Psicologia, de 10 de novembro até o fim do ano passado, 1.340 profissionais pediram registro no Cadastro e-Psi, dos quais 1.083 foram aprovados. Neste ano, 9.242 psicólogos fizeram a solicitação e 7.648 obtiveram aprovação. No total, 346.062 psicólogos atuam no País. Segundo a regulamentação, os profissionais precisam realizar um cadastro e não há limites de sessões online.

De dezembro a julho, o número de casais da plataforma Telavita cresceu 12% “Sempre tem muita desculpa para começar a terapia de casal, como problemas de agenda, e, geralmente, é um dos parceiros que toma a iniciativa. Alguns têm vergonha de fazer terapia de casal e o online quebra um pouco isso, porque pode ser feito dentro da residência”, disse Milene Rosenthal, psicóloga e cofundadora da plataforma.

Segundo ela, os problemas apresentados pelos casais no atendimento online não são diferentes. “Eles nos procuram quando estão com desgaste e já não têm muita crença de que a relação vai continuar. A questão da comunicação é um problema frequente, assim como a falta de alinhamento sobre expectativas.”

Há três meses, uma microempresária de 37 anos, que não quis se identificar, resolveu fazer sessões com o namorado. O relacionamento tem pouco mais de um ano e enfrentava problemas de confiança. “Faço terapia online há seis meses e perguntei a minha psicóloga se poderia colocar o meu namorado junto. Era mais uma questão de eu confiar nele, que criava muitos conflitos. A gente estava brigando muito”, conta. “Na primeira vez, já deu resultado e nos aproximou mais. Quando começamos a brigar, ela fez a mediação. É um passo maior na relação, porque a gente acaba falando o que não falaria um para o outro se fosse uma DR [discussão de relacionamento].”

Ela disse que continua realizando o atendimento individual, mas há momentos em que a sessão tem a presença do parceiro. “Quando é sobre o relacionamento, ele participa. A gente usa o celular e faz chamada de áudio. Optei pelo online porque minha vida é bem corrida.”

Fundador da 99Psico, David Reichhardt disse que os casais não costumavam aparecer nos levantamentos internos do público da plataforma. Nos últimos seis meses, isso começou a mudar. “Aumentou a procura de todos os públicos. O casal não aparecia nas estatísticas e, agora, já é uma realidade.” E ele traça o perfil. “Os casais têm até 30, 35 anos. Os mais velhos ainda preferem o presencial.” Entre as vantagens, destaca não ser preciso discutir se o endereço do consultório é mais favorável a um dos parceiros ou dificuldades no horário. Mas também há desvantagens. “Se o casal começa a brigar, pode ser difícil controlar, mas há regras de funcionamento para isso.”

Alternativas

O aumento da procura está fazendo com que a OrienteMe busque alternativas. “Atualmente, cada pessoa do casal tem o contato direto com o psicólogo via mensagens ilimitadas e videochamada. Por motivos de demanda constante, estamos criando planos de atendimento em conjunto para casais que devem estar disponíveis em poucos meses”, prevê Renata Tavolaro, psicóloga e consultora técnica do app.

Também há mais profissionais interessados. A psicóloga e terapeuta Sabrina Ferrer, de 40 anos, já realizou atendimentos presenciais para casais e, há quatro anos, trabalha em uma plataforma online. “As pessoas que procuram o atendimento online estão mais conectadas com a tecnologia e são mais ansiosas, querem tratar do problema naquele momento. Tem paciente que prefere o mais tradicional, quer dia e horário específicos. Mas há outros que marcam mediante a demanda.”

Uma consulta virtual para casais custa em torno de R$ 100. A presencial, segundo tabela da Federação Nacional dos Psicólogos referente a dezembro de 2017, tem valor médio de R$ 236,19. Outra diferença é a possibilidade de dar retorno aos profissionais.

Deixe seu comentário: