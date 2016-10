Cada vez que você for pego falando no celular ao dirigir seu carro, você ganhará sete pontos na carteira de motorista

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) sofreu alterações e, a partir de novembro, todas as multas ficarão no mínimo 53% mais caras, de acordo com o Senado Federal. A nova regra vai ainda transformar a infração por manuseio de celular na direção de veículos, hoje considerada média, em gravíssima.

Quem for flagrado fazendo uso do equipamento e dirigindo ao mesmo tempo vai perder sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e terá que pagar multa de 293,47 reais. Atualmente a multa é de 85,13 reais e o infrator perde quatro pontos.

De acordo com o Detran, o órgão tem investido com mais frequência em campanhas para alertar os motoristas sobre o assunto. “O manejo de celular na direção de carros de passeio, ônibus e caminhões vem se tornando uma epidemia mundial no trânsito.” O uso de telefones móveis por condutores está entre as dez infrações mais comuns registradas pelas autoridades em trânsito, desde o início desta década.

Especialista em segurança no trânsito e responsável pela área de educação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Roberta Mantovani justifica a medida. “Sabe-se que acidentes decorrem de decisões tomadas em segundos. Para digitar ou ler uma mensagem de texto, por exemplo, o motorista desvia a atenção da condução, no mínimo, por cinco segundos. Se ele estiver a 80 quilômetros por hora, terá percorrido aproximadamente 100 metros sem ver o que está acontecendo ao seu redor.”

Risco é 400% maior.

Especialistas ressaltam que ainda não há estudos para comprovar o que todo mundo já sabe na prática: o uso do celular dirigindo provoca acidentes, assim como o consumo de álcool pelo condutor. De acordo com pesquisas realizadas pela Universidade de Utah, nos EUA, manusear um aparelho móvel enquanto dirige aumenta em até 400% a possibilidade de o condutor se envolver em algum acidente. “Se há duas décadas essa prática já era perigosa, imagina hoje, com tantos recursos e aplicativos nos smartphones?”, diz Roberta.

Outra pesquisa, feita pelo Departamento de Tráfego da Espanha, mostra que 51,74% dos acidentes com lesões são causados por falta de atenção provocada por dirigir e usar o celular. Mais de 80% dos entrevistados disseram ver outros motoristas enviando mensagens constante ou ocasionalmente.

As distrações ao volante relacionadas ao manuseio de celulares abrangem quatro dimensões: visuais (quando o condutor desvia o olhar da via para ler mensagem ou atender ligação); cognitiva (ao pensar sobre algum assunto ao qual está falando ao telefone, prejudicando a reação frente alguma necessidade no trânsito); física (quando o motorista tira uma das mãos do volante para executar tarefas como digitar números ou mensagens); e auditiva (a atenção do motorista volta-se para os sons do telefone, provocando perda de percepção auditiva de uma sirene ou buzina).

Multa por velocidade.

A multa de velocidade (até 20% acima do permitido) também sofreu alteração. O valor sairá de 85,13 reais e saltará para 130,16 reais.

Quem for flagrado por radares em velocidade 50% maior do que o previsto seguirá cometendo infração gravíssima e levando sete pontos na carteira (que, multiplicados por três, resulta em apreensão da CNH e suspensão do direito de dirigir). A multa pulará 574,62 reais para 880,41 reais.

