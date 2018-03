CadaGotaConta. Água da Pedra cria ativação para levar água para comunidades que sofrem com escassez

Para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, a marca gaúcha Água da Pedra criou um desafio com o objetivo de mostrar que cada um pode ser parte de uma transformação efetiva de realidade: a Missão Conta Gotas, que vai levar água para quem precisa.

Até o dia 25 de abril, quatro Mission Posts serão publicados no Facebook da marca, com um conteúdo referente ao consumo consciente. Cada compartilhamento da postagem representará uma gota. Por meio de um hotsite (aguadapedra.com.br/missao), os seguidores poderão acompanhar um contador em tempo real em forma de garrafa. Cada missão vai durar três dias e quando atingir a meta definida de compartilhamentos, a Água da Pedra vai doar dois caminhões de garrafas de água mineral para cidades que sofrem com o racionamento.

Serão quatro missões com o objetivo de ajudar Canguçu e Morro Redondo, no Rio Grande do Sul, e Chapecó e São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Ao final do projeto, a Água da Pedra publicará um vídeo mostrando todas as entregas. Nos pontos de venda, a campanha será traduzida através de rótulos personalizados e materiais de PDV.

