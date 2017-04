Cadê a conta?

O TCU (Tribunal de Contas da União) corre, por ora sem sucesso, para ajudar o Palácio do Planalto a sensibilizar os deputados – da base e da oposição – para a aprovação da reforma da Previdência. O órgão pretende concluir a auditoria nas contas da Previdência antes da votação do texto e mostrar que há um rombo cuja sangria precisa ser estancada. “É uma auditoria independente e imparcial, para que a gente possa fornecer os números a todos os segmentos da sociedade brasileira”, adianta o ministro da Corte Augusto Nardes.

Reforma & café

O presidente Michel Temer teve dezenas de encontros com congressistas nos últimos dias, na tentativa de reverter o quadro que vislumbra uma derrota do projeto de reforma da Previdência.

Boca-livre

Temer também não descarta oferecer um banquete aos aliados no Palácio da Alvorada, como fizera às vésperas da votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) sobre o teto de gastos federais.

Eita!

O partido Solidariedade está insatisfeito com sua participação na Esplanada. Paulinho da Força, presidente da legenda, cobra de Temer o Ministério do Trabalho.

Cunha escreve…

A Editora Record trava uma batalha judicial no Rio de Janeiro para tentar mandar para as prateleiras milhares de exemplares do livro “Diário da Cadeia”, que seria do ex-deputado Eduardo Cunha. Advogados do peemedebista barraram a publicação.

…E apaga

Nos bastidores, o que se diz é que Cunha é mesmo o autor, com “pseudônimo”. Mas ele teria desistido da publicação, mesmo após o contrato assinado, ao receber sinais de Brasília de que seria atendido em suas demandas congressuais.

Emprego$

No debate sobre a reforma trabalhista com integrantes do Lide Brasília (grupo de líderes empresariais), surgiram dados alarmantes sobre o entrave jurídico e econômico do emprego: “Temos 4 milhões de ações trabalhistas no País. E esse excesso de tributação na geração de empregos não pode continuar”, ressalta o empresário Paulo Octávio, do ramo imobiliário.

João do bem…

Aliado do Palácio, o deputado Izalci Lucas (PSDB-DF) afirma que o governo ainda não encontrou o seu “João Santana do bem” e se comunica mal com a sociedade.

Êpa, êpa!

Um consultor de Brasília, ligado a uma instituição, espalhou um e-mail cobrando 6 mil reais de quem quiser uma concessão de rádio comunitária, incluindo “trabalho de corpo-presente” no Ministério das Comunicações e com “99% de chance” de o cliente conquistar a outorga. Ele ressalta, ainda, que tem bom trânsito em outras pastas.

“A gente se vê…”

Eduardo Paes, o ex-prefeito do Rio de Janeiro e hoje palestrante nos Estados Unidos, foi generoso com a Rede Globo durante seis anos (2010-2016). A gestão do peemedebista investiu 71 milhões de reais em publicidade na emissora, 60% do total destinado às TVs cariocas.

Relegados

O SBT e a Record, que juntas somam uma audiência média de 42% no Rio de Janeiro, receberam no mesmo período 28,4 milhões. Os números fazem parte de um relatório concluído pela atual administração.

Não é esse…

Apesar dos estragos da corrupção na fiscalização e nos frigoríficos, flagrados pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, o cenário de exportações não será bruscamente afetado. A previsão é do técnico de planejamento e pesquisa do Ipea Marcelo Nonnenberg.

…Bife todo

“A carne tem importância muito grande para o Brasil e se consolidou nos últimos anos como o terceiro maior produto de exportação. Mas representa hoje 7% do total das exportações brasileiras”, crava Nonnenberg.

Ponto Final

“Vivi dois golpes, em épocas distintas, com características distintas. Ditadura contra democracia. Hoje, a nossa missão é garantir o maior espaço democrático possível, denunciar todas as tentativas de restrição das liberdades democráticas e tentar garantir em 2018 um processo eleitoral livre e direto.” – Da presidenta cassada Dilma Rousseff (PT), durante palestra em Harvard (Estados Unidos), tentando convencer uma plateia incrédula.

