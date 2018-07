O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou empresas, associações comerciais e dirigentes pela constituição de cartel e por práticas anticompetitivas no segmento de embalagens flexíveis, como as utilizadas para grãos, salgados processados e cafés, além de sacolas. As multas definidas somam mais de R$ 300 milhões.

