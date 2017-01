Cadeia de Manaus tem novo tumulto em menos de 24 horas

Detentos da Cadeia Pública Vidal Pessoa, em Manaus (AM), foram encaminhados na noite deste domingo para dois hospitais da cidade, após o segundo tumulto no local em menos de 24 horas. Ainda não há informações oficiais sobre o novo incidente. Segundo testemunhas, por volta das 18h30min o local foi invadido pelo Batalhão de Choque e houve um estrondo.

Na madrugada deste domingo, após um motim na mesma instituição, quatro apenados morreram e outros dois ainda não apareceram na contagem após o incidente.

A casa prisional, localizada no Centro da capital amazonense, havia sido desativada em outubro por recomendação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e foi alvo de críticas do Ministério Público estadual.

Na segunda-feira passada, porém, a estrutura foi reaberta em caráter emergencial para a acomodação de presos ameaçados de morte pela facção criminosa FDN (Família do Norte), apontada como responsável pelas 56 mortes no Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), durante o domingo, primeiro dia do ano.

Comentários