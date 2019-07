Cadeirante é assassinado dentro da própria casa em São Lourenço do Sul

Um cadeirante de 39 anos foi assassinado dentro da própria casa por dois homens no município de São Lourenço do Sul. Os criminosos teriam descido de uma moto na noite deste domingo (21) e realizado pelo menos cinco disparos, do lado de fora da casa, atingindo a vítima, que estava no sofá. Ele morreu na hora.

Os responsáveis e as razões para o crime ainda não foram identificadas. A casa, localizada na rua Mariz e Barros, está isolada para a realização da perícia. A vítima, Lúcio Castro Campos, possuía antecedentes criminais.

