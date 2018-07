Cadela precisa de oxigênio durante voo e é salva pela tripulação

A ação rápida da tripulação salvou a vida de uma cadela de três anos durante voo da JetBlue entre a Flórida e Massachusetts, nos Estados Unidos. Darcy, da raça buldogue francês, viajava na cabine quando começou a passar mal, na quinta-feira. A tutora, Michele Burt, diz que resolveu pegar a cadela no colo porque percebeu que ela se mexia na caixa de transporte. Notou, então, que estava com dificuldade para respirar e com a língua azul -indício de que algo não estava bem.

Uma comissária levou gelo, para tentar baixar a temperatura, mas Darcy continuava muito ofegante. Em seguida, os tripulantes optaram por usar máscara de oxigênio no animal.

Ao programa Good Morning America, da rede ABC, Renaud Fenster, disse que assim que tomou a decisão de levar oxigênio à cadela comunicou ao comandante, que deu o aval. Em poucos minutos, Darcy estava bem outra vez. Antes do desembarque, Renaud posou sorrindo com a cadela em seu colo.

Em carta publicada em rede social e atribuída à tutora, ela diz acreditar que os comissários tiveram papel fundamental para o bem-estar do bichinho. Afirma ainda que algumas pessoas podem tentar reduzir o valor da vida por Darcy ser um animal, mas é um membro da família.

À ABC News a empresa aérea diz prezar pela segurança e conforto de todos (incluindo passageiros de quatro patas) e afirma ser grata pela atuação dos funcionários.

Não é o primeiro caso de cachorro que passa mal a bordo, mas, dessa vez, teve final feliz. Em março, um buldogue francês morreu em um voo da United Airlines, depois de ter sido colocado por um comissário no espaço destinado a bagagens de mão. A repercussão, aliada a outras falhas, levou a empresa a reavaliar seu serviço de transporte de animais.

Dicas de viagem

Informe-se das regras de transporte de animais da companhia aérea antes de comprar a passagem. Algumas empresas que não permitem o transporte de animais na cabine e tem restrições para o transporte no porão;

Verifique a documentação de vacinação do seu animal. É necessário apresentar o certificado de vacinação antirrábica (para animais com mais de 3 meses de idade), aplicada entre 30 dias até 1 ano antes da data do embarque. Caso a vacina esteja vencida ou não seja possível comprovar a vacinação (como acontece em campanhas públicas), é necessário reaplica-la pelo menos 30 dias antes do voo

Deixe seu comentário: