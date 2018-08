Cães do Trabalho: SOVERGS debate a presença do cão no campo

A Casa do Veterinario na Expointer sediou o Seminário SOVERGS na Expointer. O evento, conforme a presidente da entidade Norma Centeno Rodrigues estava na pauta das realizações da nova gestão, que assumiu no início deste ano. Três seminários já foram realizados e, como revela a presidente, não poderiam ficar de fora assuntos de interesse da categoria durante a feira, que abriga o setor do agronegócio.

O tema da palestra foi “Cães de Trabalho: o Braço Direito do Homem do Campo”, ministrada pelo médico veterinário Luiz Antonio Scotti. A importância do cão no desenvolvimento e manejo de animais de produção e as principais raças de trabalho com ênfase nas raças gaúchas foram os assuntos abordados. De acordo com Scotti, a presença do cão é marcante desde o início da pecuária em nosso Estado.

Vários ditos populares fazem referência ao uso do cão como auxiliar no manejo dos animais exaltando a competência do cão na condução do manejo com o gado.”As raças de boiadeiros e ovelheiros desenvolveram um papel importantíssimo no manejo destas espécies, e seu adestramento e aptidões fizeram com que seu uso fosse marcante na história da pecuária em solo gaúcho”, recorda o veterinário.

Durante o evento, o médico veterinário e o zootecnista verificou as técnicas de adestramento de cães para o serviço nas propriedades rurais com ênfase nas diferentes raças e suas aptidões. Também foram apresentados os cuidados com o aperfeiçoamento do cão desde o seu nascimento, reforçando a importância do melhoramento genético canídeo e abordando a magnitude da avaliação do bem-estar animal.

O público foi recebido na Casa do Veterinário nesta sexta-feira (31), a partir das 9h. O Seminário é uma promoção da SOVERGS (Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul) com o apoio da Pian Alimentos.

PROGRAMAÇÃO

9h – Recepção e café

9h30 – Abertura, a cargo da med. vet. Norma Centeno Rodrigues, Presidente da Sovergs.

10h30 às 11h30

Cães de Trabalho: o Braço Direito do Homem do Campo.

Palestrante: med. vet. Luiz Antonio Scotti (Diretor Genealógico Kennel Club-RS, Consultor Técnico Pian Alimentos, professor de Ética e BEA).

Saiba mais sobre o palestrante

Médico veterinário formado pela Ulbra. Estudioso de comportamento animal, adestrador de cães, domador de cavalos. Professor de Ética e Bem-estar Animal da Ulbra (2007-2010). Consultor Técnico da Pian Alimentos, diretor de Criação (2014) e diretor Genealógico (2018) do Kennel Clube-RS; coordenador do Departamento do Fila Brasileiro do RS/Feirs; medico veterinário da Raia do Jockey Clube do RS.

(Foto: Divulgação) (Foto: Norma Centeno Rodrigues/ Divulgação)

Deixe seu comentário: