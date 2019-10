Nesta sexta-feira e sábado, às 21h, o veterano pianista carioca Cristovão Bastos se apresenta com quarteto no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro n° 22, próximo à Redenção), em Porto Alegre. Um dos mais respeitados arranjadores do País, ele é parceiro de medalhões da MPB como Chico Buarque, com quem mantém longa colaboração também na condição de instrumentista. Informações: (51) 9988-07689.