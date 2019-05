Café Político da Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre discute MP de Liberdade Econômica

Aconteceu na manhã da última sexta-feira (17) o Café Político da Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE-POA), no Centro de Eventos do CIEE, na capital gaúcha. O evento promovido em parceria com o Movimento Brasil 200 teve como atração principal o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel. Como um dos braços direitos do Ministro Paulo Guedes, Uebel destacou a Medida Provisória (MP) de Liberdade Econômica, que visa modernizar a administração federal, reduzir custos e simplificar o empreendedorismo no país.

“Precisamos deixar que as pessoas possam trabalhar, empreender e gerar emprego e renda. Não cabe ao Estado autorizar ou desautorizar quem quer abrir empresas de baixo risco. Também é necessário simplificar a estrutura, aumentar a produtividade e a qualificação técnica do serviço público. Vamos digitalizar o governo, diminuir o uso de papel e reduzir custos para modernizar a administração do país”, explicou Paulo Uebel.

Participaram também do encontro os Vereadores Felipe Camozzato e Ricardo Gomes, que ja protocolaram, juntamente com o vereador Pablo Mendes Ribeiro, junto a Câmara da Capital o projeto de lei para aplicar em nível municipal os termos da Medida Provisória 881.

Além destas autoridades, associados da AJE POA, representantes da Comissão do Jovem Advogado – OAB RS, entre outros também estiveram presentes.

A MP da Liberdade Econômica visa estimular o empreendedorismo, simplificar a burocracia e gerar um ambiente de negócio com segurança jurídica no Brasil.

Deixe seu comentário: