Café Racers se apresenta no Rosario Resto Lounge

A Café Racers será a atração principal do projeto “Salve Sexta”, que acontece nesta sextafeir, (07), no Rosario Resto Lounge.

No repertório que será apresentado: Elvis, Beatles, Eric Clapton e Bruce Springsteen dividem o playlist com sons atuais de Ben Harper, Jack Johnson, John Mayer e versões exclusivas para sucessos de Marron 5 e Daft Punk. Para completar a noite, o DJ residente Marco Fanfa comanda as pick ups.

O Rosario Resto Lounge está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h.

