Cafeteria brinca que “exigirá atestado médico” para servir refeição sem glúten e gera polêmica na internet

Uma cafeteria gerou polêmica ao usar sua página no Facebook para avisar aos clientes que “exigiriam atestado médico para servir refeições sem glúten”. Mesmo sendo brincadeira, o estabelecimento foi alvo de críticas.

“Nesta manhã, uma garota pediu panquecas sem glúten. Então perguntamos se ela era celíaca. Ela sequer sabia o que a palavra significava. Então preparamos o pedido normal, rico em glúten”, escreveu a direção da cafeteria The White Moose Café. “De agora em diante, clientes que pedem refeição sem glúten precisarão mostrar atestado médico que afirme que eles sofrem de problema digestivo. Clientes que não saibam o que seja glúten vão comer a refeição normal como qualquer um”, completou.

O tom de brincadeira não agradou usuários que possuem intolerância ao glúten. Pelos comentários, a cafeteria recebeu diversas críticas e foi chamada de “antiprofissional”. “Minha esposa é uma celíaca e seus comentários são extremamente perturbadores. Vocês [direção do The White Moose Cafe] obviamente não sabem nada sobre as dificuldades que as pessoas com doença celíaca passam”, comentou um internauta. “Quanto ignorantismo de vocês. Glúten afeta muito mais pessoas que apenas os celíacos”, acrescentou outro.

O dono do estabelecimento, Paul Stenson, no entanto, defendeu as publicações feitas por sua equipe. “Enquanto não podemos realmente subestimar a estupidez do público em geral, a reação na página elevou a estupidez deles a um nível totalmente novo”, disse. “Se eles quiserem, podem ver que todos os nossos posts têm um pouco de diversão”, continuou.

Stenson também afirmou que a repercussão aumentou a visibilidade da The White Moose Café, que fica localizada em Dublin, na Irlanda.

