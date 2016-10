Cafeteria Miski abre suas portas nesta segunda-feira (24) no bairro Moinhos de Vento

Miski – A Cafeteria e Sorveteria que já é um enorme sucesso em São Leopoldo, inaugura agora sua segunda unidade em Porto Alegre. O casal Caroline Carli e Ibrahim Salama são os proprietários e receberão convidados especiais para o coquetel de abertura oficial nesta segunda-feira, dia 24, a partir das 19:00, na Padre Chagas 65.

“A ideia de abrirmos a loja surgiu com a vontade de criarmos um espaço bacana e divertido, com produtos tradicionais, mas ao mesmo tempo criativos, em que as pessoas desfrutem alegria! Nós sentíamos falta de coisas diferentes, e percebemos que o mercado estava carente nesse aspecto. Com isso, juntamos a nossa paixão pelo incomum, e com muita dedicação construímos um sonho chamado Miski”.

Pensando em levar o máximo de satisfação para seus clientes, além de taças de sorvetes maravilhosos, serão servidos os cafés da famosa marca italiana illy, considerado um dos melhores do mundo. A proposta é oferecer um espaço ao mesmo tempo alegre, confortável, descontraído e bonito, com atendimento amigável, para satisfazer gulas e paladares exigentes, e elevar a experiência de apreciar e compartilhar os pequenos e grandes prazeres da vida!

