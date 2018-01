Cai o número de praias impróprias para banho

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou, nesta sexta-feira (26), o sétimo relatório de balneabilidade das praias gaúchas. Conforme o boletim, caiu de sete para seis o número de pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Neste verão, a Fepam monitora 79 balneários de 40 municípios do Litoral Norte, Médio e Sul e das Regiões Hidrográficas do Guaíba e do Uruguai.

Deixe seu comentário: