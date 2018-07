Cinco pesquisas publicadas no início desta semana mostram o aumento na queda de popularidade do presidente da Argentina, Mauricio Macri, e diminuição na confiança na melhoria da economia do país. As principais razões são a inflação, a desvalorização do peso em mais de 40% nos últimos meses e a desaprovação crescente de algumas lideranças regionais da aliança governista.

Deixe seu comentário: