Cairoli, Mânica e Mineto visitam o estande da Rede Pampa neste primeiro dia da Expodireto

O vice-governador José Cairolli participa da Expodireto Cotrijal. Em visita ao estande da Rede Pampa ele abordou a importância das novas tecnologias que permeiam o setor, principalmente no campo da agricultura de precisão. São avanços que cada vez mais chegam para trazer melhoria na vida do produtor rural. “Este segmento é o foco do nosso Estado”, acrescentou.

Também o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Mânica, no estande da Rede Pampa, disse que se mostra otimista com o primeiro dia da Feira, com a participação de senadores, governadores, autoridades internacionais que intensificam a representatividade do evento. Na terça e na quarta-feira, a Expoddirto, segundo ele, deverá receber um público expressivo.

Ele mencionou a grandiosidade da entrega do Troféu Brasil Expodireto na noite deste domingo (04), em Carazinho, com a presença de mais de mil pessoas. O Troféu, segundo ele, “é uma mostra do que será a Feira, além disso, “foi o maior de todos já realizado”. O lançamento da Expodireto pelo segundo ano consecutivo em Porto Alegre também foi mencionado por Mânica, que abordou a criação de uma nova categoria, Embaixador da Expodireto, que coube a Paulo Sérgio Pinto, “pessoa competente que assumiu a missão de valorizar cada vez mais o nosso agronegócio”.

Também o secretário de Desenvolvimento Rural, Tarcisio Mineto, acompanhando Mânica e Cairoli na visita ao estande da Rede Pampa, disse que é cada vez maior a expectativa de bons negócios na Expodireto pelas novidades em equipamentos, fóruns e debates, que fazem com que este evento seja cada vez maior e que as pessoas olhem também cada vez mais para o agronegócio. O secretário destacou o importante papel da Emater e da Agricultura Familiar na Expodireto, que cresce anualmente, gerando renda e oportunidades para a agroindústria familiar, levando qualidade e diferenciais aos consumidores..

